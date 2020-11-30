Türkoğlu’nda tüm kamu kuruluşları dezenfekte edildi
Türkoğlu Belediyesi, ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını dezenfekte ederek, çalışanların sağlıklı ortamda işlerini yapmasını sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2020, 15:26
Türkoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Türkoğlu belediyemiz ekipleri tarafından vatandaşlarımıza daha sağlıklı ortamda hizmet sunmak amacı ile haftanın ilk günü kamu külliyemiz başta olmak üzere ilçemizde bulunan tüm kamu kurumlarımızın dezenfekte ilaçlaması yapılmıştır.
Unutmayalım corona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Başta maske mesafe temizlik olmak üzere tüm kurallara uyduğumuz takdirde virüsü en kısa zamanda yeneceğimizden hiçbir şüphemiz olmasın. Sağlık için hepimiz için; maske, mesafe ve temizlik vazgeçilmez kuralımız” dendi.
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