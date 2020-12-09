Türkoğlu’ndaki sokaklarda bakım çalışması

Türkoğlu Belediyesi , merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçe geneline hizmet götürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, İstasyon mahallesinde yeni açılan sokaklara parke döşerken, mevcut sokaklarda ise deforme olmuş parke taşlarını kaldırıp yerine yenilerini döşeniyor.

Cadde ve sokakları modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımız sistemli ve programlı bir şekilde devam ediyor.