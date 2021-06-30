Türkoğlu’nun 3 caddesi için park uyarısı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri Türkoğlu ilçesi İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi ve Mahir Ünal Bulvarı’nda yaya ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak için iki gün boyunca şerit yenileme çalışması gerçekleştirecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını düzenleyen şeritleri yeniliyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Türkoğlu ilçesinde 30 Haziran Çarşamba ila 1 Temmuz Perşembe tarihleri arasında şerit – çizgi uygulaması yapılacak. Yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta sürecek çalışma İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi ve Mahir Ünal Bulvarı olmak üzere 3 merkezi arterde gerçekleştirilecek. Gece 22.00'dan başlayarak 06.00 saatleri arasına değin devam edecek uygulamalarla, arterdeki silik şeritler yenilenecek. Arterin gidiş ve geliş istikameti olmak üzere iki yönünde de yapılacak çalışmalara ilişkin Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çarşamba ve Perşembe günleri arasındaki çalışmalarımız dolayısıyla vatandaşlarımızın ilgili güzergâhlardaki banketlere araçlarını park etmemeleri önemle rica olunur. Araçlar bölgedeki diğer cadde ve sokaklar ile otoparklara park edilebilir" ifadeleri kullanıldı.
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