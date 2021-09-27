Türkoğlu’nun 4 şeritli yeni bulvarı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde planlanan ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Türkoğlu ilçesinde inşa edilen dev ulaşım yatırımı Mahir Ünal Caddesi de tamamlanarak trafiğe açıldı. Toplamda 5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip dört şeritli arter, ilçede üniversite, yeni sanayi merkezleri ve Adana Yolu gibi merkezi konumlara ulaşım sağlıyor. Şehirlerarası transit geçişlerin de sağlanabildiği arter, ilçe merkezinin ulaşım konforunu önemli ölçüde artırdı.

5 Kilometre Uzunluğunda

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşım yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl programımızda olan Türkoğlu’nun yeni bulvarında asfalt çalışmalarımızı da tamamladık. Yeni arter ile Türkoğlu ilçemizde üniversite, sanayi bölgesi ve Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlanmış oldu. 6 milyonluk yatırımla hayata geçirilen 5 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yeni bulvar ilçemize hayırlı olsun. 2021 yatırım programımız kapsamında tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.