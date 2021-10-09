Türkoğlu’nun ulaşım ağı Büyükşehir’le güçleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu ve Kaledibi mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmayla kentin en önemli doğal güzelliklerinden Yoğunoluk Yaylası'na da ulaşım konforlu hale gelecek.

KAHRAMANMARAŞ 09.10.2021, 10:48
Türkoğlu’nun ulaşım ağı Büyükşehir’le güçleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Türkoğlu ilçesi Beyoğlu - Kaledibi grup yolunda çalışmalara başladı. Deforme olması sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet veren 10 kilometrelik arter baştan uca yenileniyor. Osmaniye sınırında yer alan Yoğunoluk Yaylası’na da doğrudan erişim sağlayan güzergâhtaki çalışmaların tamamlanmasıyla, doğa turizminin gözde alanlarından birine daha ulaşım kolaylığı sağlanacak.

#AksuTV #ulaşım ağı #Türkoğlu #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #AksuTVHaber
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