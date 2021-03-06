Türkoğlu’nun yeni arterinde son rötuşlar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Mahir Ünal Caddesi’nin 2 bin 500 metrelik kısmında levhalama, yatay ve dikey işaretleme ile yol çizgi çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 10:01
Arter, çalışmaların ardından Türkoğlu giriş ve Organize Sanayi Bölgesi arasında trafiğe açıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Türkoğlu ilçesindeki Mahir Ünal Caddesi’nde son rötuşları gerçekleştiriyor. 6 Kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip çift yönlü arterin, sıcak asfaltı işlemi biten 2 bin 500 metrelik kısmında trafik levha, yol çizgi çalışmaları ve yatay - dikey işaretleme uygulamaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından arterin gidiş – geliş istikametinde Türkoğlu giriş ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki kısmında trafik akışının sağlandığı bildirildi.
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