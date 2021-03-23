Türkoğlu’nun yeni bulvarı’nda ilk etap tamam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesiyol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkoğlu ilçesine yeni kazandırılan Mahir Ünal Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı. Toplamda yaklaşık 6 kilometre uzunluğa sahip çift yönlü arterin, 2,5 kilometrelik ilk etabı tamamlanarak Türkoğlu Giriş ve Organize Sanayi arasında trafiğe açıldı. 6,5 Milyon TL yatırım bedeli bulunan hattın ikinci etabında ise, filler serimi ve silindir uygulamaları gerçekleştiriliyor. Uygulamaların ardından sıcak asfalt ve trafik işaretleme çalışmaları yapılacak arterin kısa sürede tamamen hizmete açılması planlanıyor. Üniversite ve yeni sanayi merkezlerine ulaşımı sağlayan hattın ikinci etabının da tamamlanmasıyla birlikte, ilçeden doğrudan Adana Yolu istikametine bağlanılabilecek.

Ulaşım Yatırımları Sürecek

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan devam eden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Türkoğlu ilçemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz Mahir Ünal Caddesi ile ticaret merkezlerine ve üniversiteye erişim kolaylaşacak. Türkoğlu ve Adana Yolu istikametinde de özellikle şehirlerarası transit geçişlere imkân tanıyacak bir güzergâh oluşturuyoruz. İlçede ikamet eden vatandaşlarımız alternatif güzergâh kullanımlarına kıyasla şehir merkezine daha kısa süre içinde ve konforla ulaşabilecek. Ulaşım yatırımları noktasında yıl içinde şehirde planlanan arterleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.