Türkoğlu’nun yeni bulvarında sona gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapımı gerçekleşen Türkoğlu Mahir Ünal Caddesi’nde son aşamaya gelindi. 6 Kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip çift yönlü arterde, yol genişletme çalışmasının tamamlandığı alanlarda sıcak asfalt serimi uygulanıyor. Üniversite ve yeni sanayi merkezlerine ulaşımı sağlayan hattın açılmasıyla beraber, Adana Yolu’na bağlanarak Türkoğlu trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Ulaşımı Kolaylaştıracak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Türkoğlu’nda başlattığımız yol yapım çalışmasında son aşamaya geldik. Yol genişletme çalışmalarının ardından, sıcak asfalt seriminin tamamlanmasıyla inşallah caddemizi kısa süre içinde hizmete açmış olacağız. Süratle yapımına devam ettiğimiz arter, üniversite başta olmak üzere yeni ticaret ve sanayi alanlarına ulaşımı kolaylaştırması dolayısıyla Türkoğlu İlçemizin en önemli caddelerinden olacak” ifadeleri kullanıldı.