Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu Kahramanmaraş mutfağının önemine dikkat çekti!
Kahramanmaraş, 300’den 3000 metreye değişen rakımı toros dağlarının doğu uzantılarının geniş bir coğrafyaya yayılan ili ikiye bölmesi ile önemli bir coğrafi konuma sahiptir.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 15:44
Bu konumunun verdiği avantajla doğanın kendine bahşettiği muhtelif hayvansal ve bitkisel ürünleri mutfak kültürüne dâhil etmeyi başarmıştır.
Bugün tatlı, ekşi, acı gibi insan damağının duyabildiği tüm tat boyutlarını barındıran lezzetleri kent mutfağında görmek mümkün.
Kahramanmaraş mutfağını dünya’ya duyuran Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu kahramanmaraş mutfağının önemine dikkat çekti.
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
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