Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu’ndan özel tarif!
Kahramanmaraş Mutfağını Dünya’ya duyuran Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu “Memet Özer ile Mutfakta Ramazan” programına konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2022, 15:07 18.04.2022, 18:20
Tarih kokan en özel lezzetlerden biri olan havuç dolmasının yapım aşamasını izleyicilere aktaran Dedeoğlu Maraş kültüründeki yeri hakkında da bilgiler verdi
Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden bir diğeri olan ekşili çorbanın da püf noktasını programda paylaştı
Son olarak ise yine şehrin lezzetleri arasında yer alan Maraş peynirinden helva yapımını izleyenlere aktardı.
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
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