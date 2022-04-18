Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu’ndan özel tarif!

Tarih kokan en özel lezzetlerden biri olan havuç dolmasının yapım aşamasını izleyicilere aktaran Dedeoğlu Maraş kültüründeki yeri hakkında da bilgiler verdi

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden bir diğeri olan ekşili çorbanın da püf noktasını programda paylaştı

Son olarak ise yine şehrin lezzetleri arasında yer alan Maraş peynirinden helva yapımını izleyenlere aktardı.