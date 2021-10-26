TURKOVAC, KSÜ Tıp Fakültesinde uygulanmaya başlandı!
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen "Turkovac" Faz 3 çalışması kapsamında KSÜ Tıp Fakültesinde gönüllülere uygulanmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 15:51 26.10.2021, 17:06
Aşı, Faz 3 çalışmaları kapsamında E-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor.
Aksu Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı’da tercihini Turkovac aşısından yana kullanarak 3.dozunu tamamladı.
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş Turkovac aşısı hakkında bilgiler paylaşarak gönüllüleri beklediklerini dile getirdi.
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