Turkovac, Ksü’de gönüllülere uygulanmaya başlandı!

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başlandı.



Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Faz-3 çalışmaları hakkında aksu habere bilgiler verdi.



Hiç Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası, iki doz SinoVac aşısı yaptırmalarının üzerinden 90-270 gün geçenlerin Faz 3 çalışmasına kabul edildiğini belirten Rektör Can, bu kriterlere uyan vatandaşları gönüllü olmaya çağırdı.



