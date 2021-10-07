Turşu, kış sofralarındaki yerini almaya başladı!

Pazardan itinayla seçilen taze sebzelerin turşuya dönüşüm aşaması yine aynı soruyu akıllara getiriyor: turşuda limon mu sirke mi?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan saraçhane esnaflarından Mehmet Demir turşunun yapım aşamasını Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının devamında demir, turşunun vaktinden önce kapağının açılmamasını söyledi.