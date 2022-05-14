TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’ndan Aksu Haber’e özel açıklamalar

15 Mayıs 1984 tarihinde kurulan TUSAŞ, bugün Türkiye’de uçak, helikopter, insansız hava araçları (İHA) ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında bir teknoloji merkezi konumunda yer alıyor.

Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Akademisyenlerden biri olan TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı 18 Mart 2023’de 3 ürünün faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Pınarbaşı son olarak yüz akı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.