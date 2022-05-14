TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’ndan Aksu Haber’e özel açıklamalar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 2005 yılında gerçekleştirilmiş olan millileşme hareketi sonrası ilk hızlı büyüme dönemini yaşamış ve Türkiye’nin lider havacılık ve uzay merkezi olarak uluslararası alanda kendini göstermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2022, 16:31 14.05.2022, 16:42
15 Mayıs 1984 tarihinde kurulan TUSAŞ, bugün Türkiye’de uçak, helikopter, insansız hava araçları (İHA) ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu ve satış sonrası hizmetleri alanlarında bir teknoloji merkezi konumunda yer alıyor.
Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Akademisyenlerden biri olan TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı 18 Mart 2023’de 3 ürünün faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.
Pınarbaşı son olarak yüz akı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.
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