Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında her sabah izleyicisiyle buluşan program Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 14:29 13.10.2021, 17:20
Programda Bayraktar, tütüncü AVM’nin yapacağı yeni kampanya ve ödeme şekillerindeki kolaylığı vatandaşlarla paylaştı.
Konuşmasının devamında Bayraktar, Tütüncü AVM’nin Binevler bölgesine açacağı yeni şubesinin 1 Kasım’da kapılarını vatandaşların hizmetine açacağını belirtti.
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