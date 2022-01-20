Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 14:25 20.01.2022, 18:58
Programda Tütüncü Avm’nin yeni şubesi Tütüncü Premium’un açılışı hakkında konuşuldu.
Tütüncü Premium şubesinin açılmasıyla yeni şubede bulunacak ürün yelpazesi hakkında bilgiler veren Bayraktar: “Binevler Tütüncü Premium şubesine giden vatandaşlar aklına gelen her şeyi orada bulabilecekler.” Diye konuştu.
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