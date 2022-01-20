Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Programda Tütüncü Avm’nin yeni şubesi Tütüncü Premium’un açılışı hakkında konuşuldu.

Tütüncü Premium şubesinin açılmasıyla yeni şubede bulunacak ürün yelpazesi hakkında bilgiler veren Bayraktar: “Binevler Tütüncü Premium şubesine giden vatandaşlar aklına gelen her şeyi orada bulabilecekler.” Diye konuştu.