Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 17.03.2022, 09:31 17.03.2022, 12:11
Programda, Tütüncü AVM’nin yeniliklerinden bahseden Bayraktar, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getirdi.
Programda Bayraktar, Tütüncü AVM’nin yaptığı yeni kampanya ve ödeme şekillerindeki kolaylığı vatandaşlarla paylaştı.
Namaz Vakti 17 Mart 2022
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|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|2. Konyaspor
|29
|55
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|O
|P
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|27
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|27
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|26
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|27
|37
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|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
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|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
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|29
|46
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|28
|36
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|29
|35
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|29
|34
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|26
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|29
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|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
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|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
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|28
|26
|17. Granada
|28
|25
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|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19