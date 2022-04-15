Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Kent genelinde birçok mağazasıyla şehrin markası haline gelen Tütüncü AVM Binevler de açtığı yeni Tütüncü Premium ile çok daha özel ve üst Segment ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 16:37 15.04.2022, 18:29
Ev ihtiyacına dair a’dan z’ye her şeyi en uygun fiyata bulabileceğiniz Tütüncü Premium bayrama sayılı günler kala evlenecek genç çiftleri unutmayarak birçok kampanyaya imza attı.
Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar son olarak bünyelerine kattıkları Siemens bayisinde de çok özel fırsatların Kahramanmaraş ve bölge halkını beklediğini söyledi.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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