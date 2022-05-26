Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi Tütüncü AVM, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarını yeni şubesi Premium da Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 14:42 26.05.2022, 18:54
Ev araç ve gereçlerini tek bir çatı altına toplayarak kente önemli bir hizmet sunan tütüncü avm Premium, ünlü sarkıcı Tuğçe Kandemir’in sahne alacağı ve vatandaşları hediye yağmuruna tutacak muhteşem açılışı için gün sayıyor.
Aksu TV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programına 4,5g canlı bağlantısıyla konuk olan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, bölge halkına kaliteli hizmet vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
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|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
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|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
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|38
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|36
|18. Altay
|38
|34
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|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31