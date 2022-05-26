Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Ev araç ve gereçlerini tek bir çatı altına toplayarak kente önemli bir hizmet sunan tütüncü avm Premium, ünlü sarkıcı Tuğçe Kandemir’in sahne alacağı ve vatandaşları hediye yağmuruna tutacak muhteşem açılışı için gün sayıyor.

Aksu TV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programına 4,5g canlı bağlantısıyla konuk olan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, bölge halkına kaliteli hizmet vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi