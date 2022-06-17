Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken ’in bugünkü konuğu Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 15:20 17.06.2022, 15:57
Programda, Tütüncü AVM’nin yeniliklerinden bahseden Bayraktar, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getirdi.
Programda Bayraktar, Tütüncü AVM’nin yaptığı yeni kampanya ve ödeme şekillerindeki kolaylığı vatandaşlarla paylaştı.
Namaz Vakti 17 Haziran 2022
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|22
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|73
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|71
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