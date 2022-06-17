Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Programda, Tütüncü AVM’nin yeniliklerinden bahseden Bayraktar, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getirdi.

Programda Bayraktar, Tütüncü AVM’nin yaptığı yeni kampanya ve ödeme şekillerindeki kolaylığı vatandaşlarla paylaştı.