Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Hafta içi her gün Aksu Tv Stüdyolarında ekranlarınıza gelen Güne Başlarken ’in bugün ki konuğu Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2020, 17:00 11.11.2020, 17:07
Programda Bayraktar, AVM kültürü ve Tütüncü AVM'nin Kahramanmaraş'taki yerini konuştu.
Konuşmasının devamında Bayraktar, tütüncü AVM’de yapılacak kampanyalar hakkında bilgiler verdi.
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