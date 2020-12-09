Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Hafta içi her gün Aksu Tv Stüdyolarında ekranlarınıza gelen Güne Başlarken ’in bugün ki konuğu Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar oldu.

KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 12:34
Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Programda Bayraktar, AVM kültürü ve Tütüncü AVM'nin Kahramanmaraş'taki yerini konuştu.

Konuşmasının devamında Bayraktar, Tütüncü AVM’de yapılacak kampanyalar hakkında bilgiler verdi.

#Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar #Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Tütüncü AVM
Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
İmsak 06:02
Güneş 07:28
Öğle 12:30
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P