Tütüncü AVM’den inanılmaz kampanya!
Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, 4.5g canlı bağlantı ile Aksu Tv ekranlarına bağlandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 17:20 06.07.2021, 17:34
Yaklaşan kurban bayramı öncesi yapılan hazırlıklar ve kampanyalar hakkında bilgi veren bayraktar şunları söyledi.
Tütüncü AVM olarak et kıyma makinelerinde inanılmaz kampanyalar yaptık, bunun yanı sıra derin dondurucular da da ciddi kampanyalarımız mevcut.
Tütünvü AVM’nin sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Bayraktar, vatandaşlara sorgusuz sualsiz 36 ay taksit imkânın müjdesini verdi.
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