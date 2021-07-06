Tütüncü AVM’den inanılmaz kampanya!

Yaklaşan kurban bayramı öncesi yapılan hazırlıklar ve kampanyalar hakkında bilgi veren bayraktar şunları söyledi.

Tütüncü AVM olarak et kıyma makinelerinde inanılmaz kampanyalar yaptık, bunun yanı sıra derin dondurucular da da ciddi kampanyalarımız mevcut.

Tütünvü AVM’nin sunmuş olduğu ödeme kolaylıklarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Bayraktar, vatandaşlara sorgusuz sualsiz 36 ay taksit imkânın müjdesini verdi.