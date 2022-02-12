Tütüncü AVM’den kurtuluşa özel dev çekiliş!
Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlı Alışveriş Merkezi Tütüncü AVM, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılına özel dev bir çekiliş gerçekleştirerek, 15 çeşit ürünü alışveriş şartı olmadan hemşerilerine hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 13:59 12.02.2022, 18:39
5 yıldan bu yana hem kaliteli hem de başarılı çalışmalarıyla vatandaşların gönüllerinde taht kuran Tütüncü AVM, kaliteli ürünleri uygun fiyatla müşteriyle buluşturuyor
Çekilişte büyük ödül için kura çeken Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Mehmet Eren Koca’ya çeyiz sandığı kazandırdı.
Çekilişle ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, “Tütüncü AVM her zaman halkından kazandığını halkına vermeye devam ediyor.” Dedi.
Konuşmasının devamında bayraktar, Tütüncü AVM’nin yapacağı yeni kampanya ve ödeme şekillerindeki kolaylıktan bahsetti.
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