Tütüncü AVM’nin Bahçe ve Balkon Showroomu göz kamaştırıyor!
Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi Tütüncü AVM, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarını Premium şubesinde Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2022, 15:29 19.07.2022, 16:05
Evle ilgili A’dan Z’ye her şeyi bünyesinde bulunduran Tütüncü Premium özellikle hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde kent halkının ihtiyacına binaen Bahçe ve Balkon Showroomdaki, bol çeşiti ve kaliteli ürünleriyle adeta göz kamaştırıyor.
Evlenecek ya da evini yenileyecek olanların uğrak noktası olan Tütüncü AVM Premium mağazasında birbirinden özel çeyiz paketleri müşterilerini bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Üyesi Samet Bayraktar, “halkımız bütün ihtiyaçları buradan karşılayabiliyor bu yüzden mağazamız çok cazip.” dedi.
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