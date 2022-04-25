Tütüncü AVM’nin Bahçe ve Balkon Showroomu göz kamaştırıyor!

Geniş ürün yelpazesi ile Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlı Alışveriş Merkezi olan Tütüncü AVM, 5 yıldan bu yana hem kaliteli hem de başarılı çalışmalarıyla kısa sürede kentin popüler alışveriş merkezlerinden olmayı başardı.

Müşteri memnuniyetini esas alarak, Çarşı Merkez ve Premium şubesi ile vatandaşlara hizmet veren Tütüncü AVM, evle ilgili A’dan Z’ye her şeyi uygun fiyatla müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerine ödeme konusunda sağladığı kolaylıkla da dikkatleri üzerine çeken Tütüncü AVM, kendini yenileme ve geliştirme noktasında da adından sıkça söz ettiriyor.

Bu kapsamda hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde kent halkının ihtiyacına binaen çarşı merkez şubesinde Bahçe ve Balkon Showroom’unu hizmete açan Tütüncü AVM, bol çeşit ve kaliteli ürünleriyle adeta göz kamaştırıyor.

8 katlı Merkez AVM’nin sadece bir katını bu hizmet için ayırdıklarına vurgu yapan Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar Havaların ısınmasıyla birlikte satışların da artmaya başladığını ifade etti.