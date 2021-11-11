TYB Ödül Töreni Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek!

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından her yıl verilen “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödül töreni bu yıl Kahramanmaraş’ta düzenlenecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen programda, toplamda 30 ödül sahibini bulacak. 13 Kasım Cumartesi günü, saat 14.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda ödül alacak kişi, kurum ve eserler ise şöyle:

Hikâye: Mustafa ŞAHİN, Gömleği Yalnız kitabıyla ( Yapı Kredi Yayınları),

Şiir: Suavi Kemal YAZGIÇ, Bütün Ayrılıklar kitabıyla (Profil Kitap),

Roman: Ayşegül GENÇ, Kalbin Arka Odası eseriyle (Muhit Kitap),

Deneme: Dursun ÇİÇEK, Benim Dağlarım kitabıyla (Muhit Kitap),

Fikir: Tahsin GÖRGÜN, Osmanlı Düşüncesi eseriyle (Tire Kitap),

Araştırma: Hümeyra ÖZTURAN, Ethostan Ahlâka eseriyle (Klasik Yayınları),

İnceleme: İbrahim TELLİOĞLU, Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi kitabıyla (Bilge Kültür Sanat)

Edebi Tenkit: İbrahim KAVAZ, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler kitabıyla (Kesit Yayınları),

Hatıra: Emine IŞINSU, Kendimden Kendime eseriyle (Ihlamur Kitap),

Gezi: Mehmet MAZAK, Şehir Kokusu kitabıyla (Yeditepe Yayınları),

Tercüme: Tahir ULUÇ, Ahlâk Sorunsalı Batı Modernitesinin Ahlâki Eleştirisine Bir Katkı, Taha Abdurrahman’dan tercümesiyle (Pınar Yayınları),

Biyografi: Alim KAHRAMAN, Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat kitabıyla (Büyüyen Ay),

Çocuk Yayınları: Değerli Masallar eserleriyle (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları),

Basın Fıkra: Hüzeyme Yeşim KOÇAK, (Merhaba Gazetesi),

Basın Fikir: Ahmet Doğan İLBEY (Yenisöz Gazetesi),

Basın Röportaj: Hale KAPLAN (Star Gazetesi),

Basın Kültür Sanat: Saliha SULTAN, Kültür-Sanat alanındaki yayınlarıyla, (Karar Gazetesi),

Dergi Yayıncılığı: Ay Vakti,

Türk Müziği: Ubeydullah SEZİKLİ, Evlâd-ı Fâtihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2,

Halk Kültürü: Ali IŞIK, Konya’da Kültürel Hayat eseriyle (Çizgi Kitabevi),

Elektronik Yayıncılık: Fikircografyasi.com,

TV Belgesel: Zeynep KEÇECİLER, Anne Gidince, (TRT Belgesel) programıyla,

TV Dizi: Gönül Dağı, (TRT 1),

Şehir Kitabı: Ekrem ÖZDEMİR, Şehir ve Modern eseriyle (İdealkent Yayınları),

Radyo Programı: Mustafa Doğan DİKMEN, Musikiye Dair, programıyla (TRT Nağme),

Yayıncılık Kamu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları,

Yayıncılık Özel: Ketebe Yayınları

(Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı; Prof. Dr. Yalçın KOÇ, Prof. Dr. Erol GÖKA ve Mustafa Ruhi Şirin’e üstün hizmet ödülü verilecek.)