U20 Serbest Güreş Turnuvası heyecanı Kahramanmaraş’ta yaşandı!

Kahramanmaraş’ta, kurtuluş günü anısına 12 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan ancak Dünya Güreş Birliği’nin kararıyla 5 Nisan 2022 tarihine ertelenen Uluslararası 12 Şubat U20 Serbest Güreş Turnuvası, Merkez Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Türkiye ile birlikte toplamda 4 ülkenin yer aldığı turnuvayla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Eroğlu “Kahramanmaraş’ta bu türde büyük organizasyonlar devam edecektir” diye konuştu.

Kahramanmaraş Güreş İl Temsilcisi Hacı Söyler, turnuvayla ilgili yaptığı açıklama da “bu tür büyük organizasyonların kentimizde olması bizler dolasıyla çok mutlu ediyor” sözlerine yer verdi.