Üç otobüs hattında değişiklik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını güçlendirmek adına otobüs sefer ve güzergâhlarında değişikliğe gitti. Bu kapsamda, 11 Ağustos Çarşamba (yarın) tarihi itibariyle 3 otobüs hattının izlediği rota değişiyor. Hacı Mustafa Mahallesi istikametini takip eden 25 numaralı toplu taşıma araçları, artık Karşıyaka Toki Evleri güzergâhına ulaşım sağlayacak. İlave seferler eklenilen Hacı Mustafa Mahallesi’ne ise ulaşım 30/B ve 32/B numaralı otobüslerle sağlanacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, güncel sefer sayı ve saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi