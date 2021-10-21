Üç şair modern şiirin doğasını anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde edebiyat her yönüyle şehre taşınıyor. Birçok programın düzenlendiği ilk iki gün geride bırakılırken, üçüncü günde de etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Eray Sarıçam’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde şairler Adnan Özer, Raşit Ulaş ve Güven Adıgüzel konuk edildi. “Anlamak mı? Anlatmak mı?” başlığında düzenlenen panelde, modern şiirin doğası konuşuldu. Türk edebiyatındaki pek çok şiirden örneklerin verildiği etkinlikte, Kahramanmaraş Ekolü’nün şiirde yönlendirici bir güce sahip olduğu ifade edildi.