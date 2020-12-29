Üç tarafımız deniz ama balık tüketmiyoruz!

Dünya 18, Avrupa 25, Türkiye Ortalama Sadece 8 Kg Balık Tüketiyor

KAHRAMANMARAŞ 29.12.2020, 16:17 29.12.2020, 18:19

Türkiye'deki balık tüketiminin dünyanın ve Avrupa'nın gerisinde olduğu ortaya çıktı.

Raporda, dünyadaki kişi başı ortalama balık tüketiminin 18 kg olduğu belirtilirken, bu miktarın Avrupa Birliği’nde ortalama 25 kg,  iken Türkiye’de kişi başı ortalama balık tüketimi 8 kg olup dünya ortalamasının çok altında olduğu kaydedildi.

Diyetisyen Sevgi Sevmez, balık üretimi açısından son derece yüksek potansiyele sahip olan bir ülke ve hatta şehir olmamıza rağmen tüketim konusunda ne yazık ki ortalamanın çok çok altındayız” dedi.

Diyetisyen Sevgi Sevmez, konuşmasına şöyle devam etti;



“Dünyada balık tüketim ortalaması 18 kg, Avrupa’da balık tüketimi ortalama 25 kg iken Türkiye tarama verilerine göre ortalama tüketim 8 kg’dır. Yani balık üretimi açısından son derece yüksek potansiyele sahip olan bir ülke ve hatta şehir olmamıza rağmen tüketim konusunda ne yazık ki ortalamanın çok çok altındayız.

Balık güçlü bir protein ve omega-3 kaynağı. Aynı zamanda selenyum, iyot, potasyum, D vitamini ve B vitaminleri gibi çeşitli vitamin ve minerallerden de zengin bir besin. Düzenli ve doğru balık tüketimi ile hastalıklardan korunmak ve yaşam kalitesini artırmak mümkün. Balık tüketiminin başlıca faydalarını sayacak olursam;

Bağışıklık Sistemini Destekleyici

Balık yüksek oranda omega 3 içermektedir. Omega yağ asitlerinin araştırmalar tarafından vücuttaki inflamasyonu azalttığı ve immün sistem yanıtlarını düzenlediği kanıtlanmıştır. Bu nedenle balık içeriğindeki omega 3 sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor; kronik hastalıklara ve alerjik astıma karşı da koruyucu etki gösteriyor.

Kardiyovasküler Hastalıklara Karşı Koruyucu

Balık tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde kalp hastalıklarına bağlı ölümün daha az olduğu biliniyor. 2017 yılında yapılan bir çalışmada haftada 5 veya daha fazla porsiyon balık tüketenlerin haftada 2-4 porsiyon balık yiyenlere göre inme riskinin % 12 daha düşük olduğu tespit edilmiş. Kan yağlarını dengeleyici, damar içi yağlanmayı azaltıcı, antihipertansif etki gösterici olduğunu gösteren çok fazla sayıda çalışmada mevcut. Ülkemizde en çok ölüm nedeni olan kalp hastalıklarını yenmek için balık tüketiminin arttırılması gerekli.

Kemik Sağlığını Arttırıyor

Protein, kalsiyum ve D vitamini de dahil olmak üzere balıkta bulunan besin ögeleri, kemik sağlığı ve gelişmesinde kritik bir rol oynuyor. Yağ açısından zengin balıklar önemli bir D vitamini kaynağıdır. Ayrıca hamsi gibi kılçıklı hali ile tüketilen balıklar ise kalsiyum için iyi bir kaynak. Kemik erimesi sorunu yaşayanlar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılar için balık tüketimi kemik sağlığını arttırmak açısından oldukça kıymetli.

Formda Kalmana Yardımcı

Güvenilir bilimsel çalışmalar balığın yapısında bulunan uzun zincirli yağ asitlerinin insan vücut kompozisyonu iyileştirdiğini göstermekte. 2 geniş çaplı araştırmanın sonucu uzun zincirli yağ asitlerinden zengin beslenmenin vücut yağ kütlesini azalttığını ve bel çevresinin daralmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Omega-3 insülinin işlevini artırıp, Tip 2 diyabete karşı koruma sağlıyor. Hormon dengesinin iyi olması da formumuzu korumaya yardımcı olması nedeniyle bizim için önemli.

Beyin Gelişimi ve Zihinsel Performansı Destekliyor

Balık, iyottan zengin bir besindir.  Beyin ve sinir sistemindeki dokular kısmen yağdan oluşur ve DHA içeriği yüksek bir besin olan balık beyin ve sinir sistemi sağlığını korumada aktif rol oynayabilir. Bebek ve çocuklarda zeka gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar. Ek olarak özellikle gebeliğin ilk üç ayında düzenli balık tüketen annelerin bebeklerinde öğrenme, algılama ve bebeklik döneminde kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu saptanmıştır.

Ne Kadar Tüketilmeli?

Tüm bu faydaları görebilmek adına haftada 2 kez 400-450 gram balık tüketmek gerekiyor. Ayrıca balığın yararlı yağı olan omega-3’den faydalanmak istiyorsanız balığı asla kızartmayın! Balıklar yüksek oranda ısı işlemi ile pişirildiğinde omega-3 içeriği büyük oranda kayba uğrar. Omega-3’ten faydalanabileceğin en doğru ve en sağlıklı pişirme yönteminin ise fırında veya buharda pişirme olduğunu unutmamak gerekiyor.

Balık Tüketimi ve Civa Riski?

Cıva, soluduğumuz hava dahil olmak üzere her ortamda belirli miktarlarda bulunur. Balıklarda da beslenme şekillerine ve yaşadıkları ortama bağlı olarak cıva bulunabilir. Türk Gıda Kodeksi’ne göre (2008); Balıkların 1 kg kas dokusunda en fazla 0.05 mg cıva olabilir. Her gün balık tüketmediğin sürece haftada 2-3 kez balık tüketimi civa riski teşkil etmeyen, güvenli bir limittir. Hamilelik sürecinde de bu öneriler dahilinde güvenli bir şekilde balık tüketebilirsin.

Civa içeriği yüksek balıklar: Köpek balığı, kılıç balığı, uskumru’dur. Civa içeriği düşük balıklar ise Mezgit, alabalık, tonbalığı, somon, sardalya, ringa’dır.” Haber: Gökhan ÇALI

#dünya #Avrupa #Türkiye
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 29 Aralık 2020
İmsak 06:13
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:08
Akşam 17:29
Yatsı 18:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12