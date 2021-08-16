Uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı!
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına dün müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kazada hayatını kaybeden 3 Türk mürettebat için Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Okunan duaların ardından Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ’a, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın memleketi Mersin’in Mut ilçesine gönderildi.
Uçakta Koordinatör olarak bulunan Edip Uzunoğlu ise memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Burak Mezarlığı'na getirilen Uzunoğlu, cenaze namazının kılınmasının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rusya uyruklu 5 mürettebat adana havalimanında düzenlenen Törenin ardından uçakla Rusya’ya gönderildi.
Öte yandan uçağın enkazının bulunduğu alanda olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı.
kayalık olması ve kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle bölgeye helikopterle ulaşan uzman ekipler, kazanın ardından başlatılan olay yeri inceleme çalışmalarını sürdürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla incelemelerini tamamlayan ekipler, helikopterle bölgeden ayrıldı. Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri ise 24 saat esasına göre nöbet tutmaya devam ediyor.
Enkazın helikopterle kaldırılmasının planlandığı, karakutunun incelenmek üzere Rusya'ya gönderildiği ve çalışmaların tamamlanmasıyla uçağın düşüş sebebinin tespit edileceği öğrenildi.
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