UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan, Aksu Haber'e özel açıklamalar

Kahramanmaraş'ta da UCİM'i kuracaklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Kahramanmaraş'ta da UCİM'İ kurma niyetindeyiz. Türkiye'nin her yerinde kuzeyinden batısına, güneyine, doğusuna, egesine her yerini gezdik. Baktığımız zaman 300 bin üniversite öğrencisiyle buluştuk, ebeveynlere ve kadınlara ulaştık. Toplumun en kırılgan yerinden en güçlü alanına kadar büyük bir yolculuk içindeyiz."