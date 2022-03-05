UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan, Aksu Haber'e özel açıklamalar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 8 Mart dünya kadınlar günü programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Aksu habere konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2022, 15:02 05.03.2022, 16:45
Kahramanmaraş'ta da UCİM'i kuracaklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş'a ilk kez geldim. Kahramanmaraş'ta da UCİM'İ kurma niyetindeyiz. Türkiye'nin her yerinde kuzeyinden batısına, güneyine, doğusuna, egesine her yerini gezdik. Baktığımız zaman 300 bin üniversite öğrencisiyle buluştuk, ebeveynlere ve kadınlara ulaştık. Toplumun en kırılgan yerinden en güçlü alanına kadar büyük bir yolculuk içindeyiz."
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