Ufacıklı Mahallesi'nde Futbol Turnuvası!

Ufacıklı Halı sahasında düzenlenen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yapılan turnuvayı Belediye Meclis Üyesi Mahmut Aktar ile birlikte katılarak sporculara başarılar dileyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklama yaparak spora her zaman destek verdiklerinin altını çizdi.

Turnuvayı düzenleyen Ufacıklılar Dernek Başkanı Oğuzhan Elişen, Başkan Yılmazcan ve katılım gerçekleştiren takımlara teşekkür etti.