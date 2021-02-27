Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasına başvurular devam ediyor

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 9.su için kayıt ve sınav takvimi belli oldu.

Bu yıl “Sağlıklı Yaşam” teması ile yapılacak olan sınav için detaylar açıklandı. Binlerce gönüllüden oluşan kadrosu ile 9 yıldır yarışma düzenleyen Ufka Yolculuk, bu yıl gerçekleşecek yarışmanın yol haritasını Aksu TV ziyaretlerinde Genel Müdür Cüneyt Beyit’e paylaştı.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmaları Kahramanmaraş İl Sorumlusu Muhammet Ali Özsağır kayıtların 12 Nisan'da son bulacağını söyledi.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmaları Kahramanmaraş İl Sorumlusu Muhammet Ali Özsağır her yıl farklı bir alanda toplumumuzda ihtiyaç olan konuların Ufka Yolculuk tarafından belirlenerek yarışma heyecanıyla gençlere sunulduğunu, bu yılda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin önemli bir ihtiyacı olan “Sağlıklı Yaşam” konusunun büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Yarışma hakkında genel bilgiler aktaran Muhammet Ali Özsağır www.ufkayolculuk.com adresinden “KAYIT OL” butonuna tıklanarak ya da okullardaki gönüllüler aracılığı ile kayıt yapılabilecek yarışmada katılımcılar 11 Nisan Pazar – 12 Nisan Pazartesi 2021 tarihinde yapılacak 1.aşama sınava bulundukları yerden 08.00- 20.00 saatleri arasında 2 gün boyunca online olarak girebilecekler. 2. aşama sınav ise 23 Mayıs 2021 Pazar günü 10:00 – 12:00 saatleri arasında randevulu sistemle yine online olarak yapılacaktır.

3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada; ilkokul kategorisinde yarışmaya katılanlar, “Nereden Geliyor Bu Sesler?”, ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanlar “Bir Acayip Yolculuk”, lise kategorisinde yarışmaya katılanlar ise “Sağlık Olsun!” kitaplarını okuyarak hazırlanabilecekler.

Doğru bilginin en büyük ödül olduğu bu yüzden okuyan herkesin kazandığı Ufka Yolculuk Yarışması kitap okumayı daha da çok sevdirmek için birbirinden özel yüzlerce ödül verilecek. Türkiye geneli ödüllerde dereceye girenlere çeşitli hediyeler de verilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiler ufkayolculuk.com sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.