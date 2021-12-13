Uğur Batı, Dijital Ebeveynliği anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri uzman isimleri konuk etmeye devam ediyor. Takvim kapsamında, Akademisyen – Yazar Uğur Batı ile “Dijital Ebeveynlik” konferansı verildi. Eğitimcilerin ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Batı, “Ülkemizde öğrenme yaklaşımlarının en yaygını davranışsal kuramdır. Bir diğer deyişle, ezberci yaklaşım. Her ne kadar eleştirilerin odağında olsa da bu kuram, tümüyle red ya da kabul edilemez. Diğer bir yaklaşım da deneyimseldir. Herhangi bir disiplin, tecrübe yoluyla öğrenildiğinde çok zor unutulur” diye konuştu.

Fırsat Maliyetini İhmal Etmemeliyiz

Japonya’da bir annenin çocuğuyla sanal gerçeklik gözlüğü ve yapay zekâyla kavuşmasına dair görüntüyü izleterek konferansa devam eden Prof. Dr. Uğur Batı, “Dijitalleşen dünya, sensörlerle, yapay zekayla, teknolojiyle bize doğrudan olayın içine dâhil olma imkanı sunuyor. Bu imkân, artık tecrübe ettiğimiz her şeyi yatay düzlemden, dikey düzleme taşır. Fakat ekonomideki en temel pratiklerden fırsat maliyeti burada da geçerliliğini sürdürüyor. Dijitalleşmenin bir kazanımı, başka bir şeyin kaybına yol açmamalı. Bu fırsatın maliyeti iyi değerlendirilmeli. Aksi takdirde, mekânı ve zamanı büken dijitalleşme, sevgiyi de büker” diye konuştu.