Uğur Göz Hastanesi başarılı bir operasyona daha imza attı!

Operasyonun ardından gözünde bir problem kalmadığını belirten hasta şu an görme durumunun iyi olduğunu söyledi.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü şu ifadelere yer verdi.