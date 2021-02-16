Uğur Göz Hastanesi sayesinde gözleri eski sağlığına kavuştu!
28 yaşındaki Rabia Durmuşlar, 20 yıldır kullandığı gözlüklerine Uğur Göz Hastanesinde yapılan başarılı operasyon sonucu veda etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 15:38 16.02.2021, 15:46
Durmuşlar, son günlerde giderek artan göz rahatsızlığı sonucu gittiği Uğur Göz Hastanesinde, Opr. Dr. Başhekim Uğur Toka’nın başarılı operasyonu sonrası 17 derece gözlüğünden kurtuldu ve gözleri eski sağlığına kavuştu.
Göz rahatsızlığı için birçok hastaneye gittiğini söyleyen Rabia durmuşlar, uğur göz hastanesi sayesinde gözlüklerinden kurtulduğunu söyledi.
Opr. Dr. Başhekim Uğur Toka, nakil söz konusu olan gözlerin şuanda sağlığına kavuştuğunu ve görme probleminin olmayacağını belirtti.
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