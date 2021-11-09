Uğur Göz Hastanesi’nden bir başarılı operasyon daha!

İş kazası sonucu sağ gözüne çuvaldız iğnesi saplanan ve görme kaybı yaşayan 45 Yaşındaki Hacı Ahmet Deligöz, Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka’nın retina cerrahisi uygulamasıyla görme yetisini tekrardan kazandı.

Hacı Ahmet Deligöz, sağ gözünün tekrardan görmeye başlamasının mutluluğunu Aksu Haber’e paylaştı.

Böyle bir yaralanmanın tedavisi Türkiye’de az sayıda klinikte yapıldığını söyleyen Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka, “Retina cerrahisinde, hastanemiz bu gibi ciddi göz yaralanmalarına uygulanan retina cerrahisinde, çok büyük tecrübeye sahiptir” dedi.