Uğur Harmanda, Zişan Özhan ile dünya evine girdi

Aksu TV sosyal medya sorumlusu Yaşar Uğur harmanda, Zişan Özhan ile hayatını birleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 15:15 02.08.2021, 17:39

Çift Neva garden’da gerçekleştirilen düğün ile dünyaevine girdi. Gerçekleşen düğünde yakın dostları ikiliyi yalnız bırakmadı

Çiftin nikâhını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı. Mahçiçek hediye takdiminde bulunurken bir ömür boyu mutluluklar diledi

Düğün programına harmanda ve Özhan ailelerinin yanı sıra sevenleri, yakınları, Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner ve çalışma arkadaşları katılım sağladı

Bizlerde aksu tv ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz….

#Aksu TV sosyal medya sorumlusu Yaşar Uğur harmanda #Zişan Özhan #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber
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