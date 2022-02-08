Uğur Işılak Andırınlılarla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliklerde ünlü sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Andırın’da halk oyunları gösterileri ve Uğur Işılak konseri düzenlendi. Andırın Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan günün anısına Uğur Işılak'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Tüm Türkiye Gurur Duyuyor

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Andırın’da ilk olarak K.K.T.C. Halk Oyunları ekibi gösteri sergiledi. Vatandaşlar halk oyunu ekibini büyük bir ilgiyle takip etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Uğur Işılak sahne aldı. Işılak, “Kahraman şehrin kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. Bu önemli haftada Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duydum. Kahramanmaraş’ın milli mücadelesiyle tüm Türkiye gurur duyuyor. Milli Mücadele dönemindeki ruhun hala devam ettiğini görebiliyorum. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın ama bizi o ruhtan da mahrum bırakmasın” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar sevilen sanatçı Uğur Işılak’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.