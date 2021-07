UID Genel Başkanı Kuş, Elbistan Festivali binlerce gurbetçiyi memleketine çekti

Merkezi Almanya’da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Elbistan Festivali’nin tatilini başka ülke ve şehirlerde geçirmeyi planlayan binlerce kişiyi memleketine yönelttiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin dördüncü kuşak jenerasyonunun yaz tatilini farklı ülke ve şehirlerde geçirmek istediğini belirten Kuş, bu tür etkinliklerin gençleri kendi şehirlerine çekmek için çok önemli etken olduğunu söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e gurbetçi vatandaşları ön plana çıkararak düzenlediği festivalden dolayı kutlayan Kuş: “Avrupa'da yaşayan Türkler olarak, Avrupalı Türkler olarak 2 yıldır pandemi münasebetiyle ülkemize gelemedik. Bu sene her zamankinden daha fazla insanımız Türkiye'ye geldi. Biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Ülkemizin her tarafında Avrupa'daki gençlerimize yönelik bu gibi etkinliklerin yayılıp, Avrupa ülkelerinde yaşayan üçüncü dördüncü nesil insanımızın izinlerini memleketlerinde geçirmeleri sağlanmalıdır.

Üçüncü dördüncü nesil artık burada herhangi bir etkinlik olmadığından hafızalarında herhangi bir güzellik kalmadığı için tatillerini İspanya ve İtalya gibi ülkelerde geçirmek istiyor. Bu da bizim oradaki geleceğimiz için büyük kayıp oluyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz böyle bir organizasyon yaptı, ben gerçekten çok takdir ettim. Ülkemizde her yerde bu ve buna benzer etkinliklerin yapılmasını çok önemsiyorum. Bunu sadece bir eğlence olarak görmeyelim, gelecek açısından bir turizm olarak da olaya bakalım. Neticede buraya 25.000 Elbistanlı vatandaşımız geldi. Bunun her yıl tekrarlanması halinde çevre il ve ilçede yaşayan vatandaşlarımız da mutlaka buraya teşrif edeceklerdir. Başkanımıza teşekkür ediyorum inanın bize Avrupalı Türkleri çok memnun etti.” İfadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de festivalin Avrupa ülkelerinde duyurulması ve tatillerini kendi memleketlerinde geçirilmesi yönünde telkinlerde bulunan UID Genel Başkanı Köksal Kuş’a teşekkür ederek: “Elbistan Festivali'nin hazırlanmasında Avrupa Birliği ülkelerinde duyurulmasında ve gurbetçi vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarda biz UID ile beraber hareket ettik. Elbistan'ın yaklaşık 150 bin civarında vatandaşı şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor. Biz festivalimizi onların onuruna düzenledik ve şunu söyledik onlar yurt dışında yaşayıp tırnakları ile kazandıkları her şeyleri ömürlerini verdikleri değerleri kendi ülkelerine topraklarına anavatana dönüp burada yatırıma dönüştürüyorlar. Gerçekten orada yabancı burada gurbetçi değil, bizim canımız ciğerimiz, onlarla beraber biz biriz bütünüz. Elbistan'ın en güzel renklerinden bir tanesi de gurbetçi vatandaşlarımızdır. Biz vatandaşlarımızı çok önemsediğimizi onlar için böyle büyük bir etkinlik düzenlemek istediğimizi ilettik. sağ olsun Bütün imkânlarını seferber ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.