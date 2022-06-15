UKOME Gündem Toplantısı’nda Yeni Kararlar Alındı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yılın dördüncü gündem toplantısını gerçekleştirdi. Şehir genelinde ulaşımın iyileştirilmesine yönelik çeşitli kararların alındığı toplantıda, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerinde de güncellemeler yapıldı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yılın dördüncü gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kasis düzenlemeleri ve şehir genelinde ulaşımın iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı. Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerinde de güncellemeler yapıldı.
Güncellenen Tarifeler Açıklandı
UKOME gündem toplantısında alınan karar doğrultusunda toplu taşıma araçlarında güncellenen yeni tarifeler de açıklandı. İşletme maliyetleri sebebiyle Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifelerinde zorunlu güncellemeye gidildiğinin belirtildiği açıklamada, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde Kahramankartlarda tam kart tarifesi 5.50 TL, öğrenci kartı 3.50 TL; Afşin ve Elbistan’da tam kart 5 TL, öğrenci kartı 3.25 TL; Pazarcık ve Göksun’da tam kart 5.25 TL, öğrenci kartı ise 3.40 TL olarak güncellenmiştir. Yeni fiyat tarifeleri 15 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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