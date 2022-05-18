UKOME Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının üçüncü gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Melike Özdemir ve Nihat Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda şehir genelinde ulaşımın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çeşitli kararlar alındı. Kavşak düzenlemeleri başta olmak üzere pek çok konuda yeni kararların alındığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi hatlarına B/74 numaralı Doğu Ekspres ve B/75 numaralı Batı Ekspres hatları ilave edilerek güzergâhları belirlendi. Gerçekleştirilen toplantıda personel servisi taşımacılığı yapan (S Plaka) araçların hizmet yönergesi ile ticari taksilerin ücretlerinde güncellemeler yapıldı.