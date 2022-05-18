UKOME Toplantısı Gerçekleştirildi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının üçüncü gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda personel servisi taşımacılığı yapan (S Plaka) araçların hizmet yönergesi ve ticari taksilerin ücret tarifeleri dâhil olmak üzere pek çok konuda yeni kararlar alındı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının üçüncü gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Melike Özdemir ve Nihat Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda şehir genelinde ulaşımın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çeşitli kararlar alındı. Kavşak düzenlemeleri başta olmak üzere pek çok konuda yeni kararların alındığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi hatlarına B/74 numaralı Doğu Ekspres ve B/75 numaralı Batı Ekspres hatları ilave edilerek güzergâhları belirlendi. Gerçekleştirilen toplantıda personel servisi taşımacılığı yapan (S Plaka) araçların hizmet yönergesi ile ticari taksilerin ücretlerinde güncellemeler yapıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31