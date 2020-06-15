UKOME Toplantısı yapıldı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin Haziran ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 11:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başkanlığında meclis salonunda toplanan UKOME toplantısında şehrimizin ulaşımına ilişkin alınan kararlar görüşüldü.
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