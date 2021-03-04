UKOME’de Ulaşım Master Planı Anlatıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Ulaşım Master Planı” Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) üyelerine tanıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 16:58 04.03.2021, 17:00
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan Ulaşım Master Planı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) üyelerine tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, paydaş kurum temsilcilerinden oluşan UKOME üyelerine plan dahilinde atılacak adımlardan ve sürecin nihai işleyişinden bahsedildi. Plan kapsamında, güvenli otobüs yollarının şehir genelinde oluşturulması, kavşak düzenlemeleri, uzun vadeli ulaşım sistemleri, otopark, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.
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