UKOME’den Toplu Taşıma Kararı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi ile ilgili karar alındı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmeden Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifelerinin yenilenmesi kararı çıktı.
11 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle İndirimli Kahramankart (Öğrenci) 2 TL, İndirimli Kahramankart (Öğretmen) 3 TL, Tam Kahramankart 3,10 TL oldu.
Yapılan açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında yolcu sayılarının kısıtlandığı toplu taşıma araçlarında işletme giderlerinde öngörülemeyen artışlar (akaryakıt, araçların bakım onarımı, vergi, kasko, yedek parça gibi) nedeniyle, toplu taşıma fiyat tarifelerinde zorunlu yenilemeye gidildiği belirtildi. İlçelerde ise yenilenen fiyat tarifesi şu şekilde: “Elbistan Tam Kahramankart 2,55 TL, İndirimli Kahramankart 1,95 TL; Afşin Tam Kahramankart 2,55 TL, İndirimli Kahramankart 1,95 TL; Pazarcık Tam Kahramankart 2,25 TL, İndirimli Kahramankart 1,75 TL; Göksun Tam Kahramankart 2,25 TL, İndirimli Kahramankart 1,75 TL.”
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