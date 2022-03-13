Ukrayna'da evlenen Kahramanmaraşlı, eşiyle Türkiye'ye dönecek!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Buğra Zülkadir, 6 yıl önce tanıştığı Kateryna Masliuk ile evlenmek için Ukrayna'nın Çernigiv şehrine gitti. Burada 21 Ocak'ta evlenen Zülkadir çifti, Kiev Büyükelçiliğine nikah işleminin tescili için başvurdu.

İşlemlerin sürdüğü sırada çıkan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Zülkadir ve eşi, Çernigiv'i terk ederek Romanya-Ukrayna sınırına gitmek için yola çıktı.

Yaklaşık 20 saat süren yolcuğun ardından Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçen Buğra ve Kateryna Zülkadir, Türkiye'ye gitmek için sınırda bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE Sahra Hastanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlilerinden yardım istedi.

Uzun süren yolculuk nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Buğra Zülkadir, UMKE ekiplerince Türk Sahra Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine sınırdaki Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri, Zülkadir çiftinin Türkiye'ye gönderilmesi için harekete geçti. Çift, Ukrayna'dan gelen Türk tahliye otobüsleriyle Türkiye'ye gönderilecek.

"Bomba ve roket sesleri altında uyuyorduk"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Buğra Zülkadir, Çernigiv'deki çatışmalar nedeniyle 2 hafta süresince eşinin evinin bodrum katında kaldıklarını belirtti.

Eşinin babasının kendilerini Romanya sınırına bıraktığını anlatan Zülkadir, "Bulunduğumuz bölgede çatışmalar yaşandı. Bomba ve roket sesleri altında uyuyorduk. Türkiye'ye döneceğim için çok mutluyum. Eşimin ailesi Ukrayna'da kaldı." dedi.

Önce İstanbul'a gideceğini daha sonra da eşiyle memleketi Kahramanmaraş'a geçeceğini dile getiren Zülkadir, AFAD ve UMKE ekiplerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini, İçişleri Müşavirlerinin de Türkiye'ye gitmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Kateryna Zülkadir ise yaşananların korkunç olduğunu, ailesinin Ukrayna'da kaldığını aktardı.