Ukrayna’da bulunan Türkler için tahliye çalışmaları devam ediyor

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası başkent Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan Türk vatandaşların ülkelerine Türkiye’ye dönmeye devam ettiklerini söyledi.

Milletvekili Sezal Türkiye cumhuriyetlerine mensup olan vatandaşlarında tahliyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.