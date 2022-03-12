Ukrayna’da tıp okuyan Elbistanlı genç Türkiye’ye döndü!

Ukrayna Rusya arasındaki savaş nedeniyle memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine dönerek babasının yanında çıraklık yapmaya başlayan tıp fakültesi öğrencisi Celal Dumlupınar, eğitimine Türkiye’de devam edebilmek için yatay geçiş hakkı beklediğini söyledi.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna’daki eğitimini bırakarak memleketine dönmek zorunda kalan Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Celal Dumlupınar, babasının yanında çıraklık yapmaya başladı.

Küçük sanayi sitesindeki oto gaz dönüşüm sistemi servisinde çıraklığa başlayan Dumlupınar, Ukrayna’daki eğitimi yarıda kalan öğrenciler olarak yatay geçiş için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) haber beklediklerini söyledi.

Savaşın başlamasıyla beraber zor günler geçirdiklerini belirten Dumlupınar, devletimizin gücü sayesinde sağ salim memleketimize döndük dedi.

Rus tanklarının Harkov’a girmesiyle endişeli günler yaşadıklarını belirten Dumlupınar: “Ukrayna’nın Harkov şehrinde Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisiyim. Savaş çıktıktan sonra çok zorlu günler yaşarken, beş gün sonra devletimizden tahliye haberi geldi. Yaklaşık 30 saat süren tren yolculuğunun ardından Romanya’ya geçtik. Otobüslerle bizi Bükreş’e götürdüler. Bizi orada devletimizin yetkilileri karşıladı, Bizlere yiyecek içecek ikramında bulunuldu. Türk Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’a geldik. Şuanda memleketim Elbistan’dayım. Şuan burada yapacak bir işim olmadığı için dükkanda babama yardım ediyorum. Devletimizden de yatay geçiş hakkında bilgi bekliyorum. Eğitimime Türkiye’de devam etmek istiyorum. Ukrayna’da yaşadığım bölge şehrin dış tarafındaydı. Rus tankları bizim mahallemizden giriş yaptı. Arkadaşım beni aradı acil gel diye, sadece pasaportumu alıp çıkabildim, bütün kişisel eşyalarımda orada kaldı” ifadelerini kullandı.

Savaşın başlamasıyla zor günler geçirdiklerini belirten baba Uğur Dumlupınar da: “Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin gücü sayesinde çocuklarımız sağ salim evlerine dönebildiler” diye konuştu.